Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о тушении пожара в дагестанском селе

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о помощи местных жителей при тушении пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он сообщил, что со всех других сел для помощи в тушении пожара съезжались люди, как только узнали о произошедшем. Также отец спортсмена уточнил, что сам Хабиб родом из Цумадинского района, но не из села, где произошел пожар.

Пожар произошел вечером в пятницу, 1 марта. 11 домов сгорели полностью, 6 частично. Там проживали 64 человека, погибших и пострадавших нет.

По данным ТАСС, в качестве возможных причин возгорания рассматривается несколько версий: от короткого замыкания до попадания искры из дымохода на сенохранилище.

К утру 2 марта возгорание было ликвидировано. По данным регионального управления МЧС, общая площадь возгорания составила порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

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