Появилось видео с места пожара в столичной консерватории имени Чайковского

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Пожарные ликвидировали возгорание в пристройке Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения в субботу, 23 февраля.

«Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в результате произошедшего пострадавших нет.

В московском управлении МЧС уточнили, что основное здание консерватории не пострадало. Сообщается, что предварительной причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

По данным агентства, движение транспорта в районе Среднего Кисловского переулка временно перекрыто из-за скопления пожарной техники.

Телеканал «360» опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с места происшествия.

Ранее стало известно о том, что в Москве загорелся корпус консерватории имени Чайковского, находившийся на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. На место прибыли 30 пожарных расчетов. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, ему был присвоен второй (из пяти возможных) уровень сложности.

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