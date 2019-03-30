Названа причина пожара в «Олимпийском»

Причиной возгорания в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве стало попадание искры на обшивку воздухоотвода. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса, передает РИА Новости.

Отмечается, что задымление произошло на 25-й отметке под кровлей арены. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание оперативно потушили.

Ранее сообщалось о возгорании в «Олимпийском». По данным МЧС, площадь пожара, произошедшего на шестом этаже СК, составила 30 квадратных метров.

1 января «Олимпийский» закрыли на реконструкцию, проект которой московские власти опубликовали 29 марта. Согласно плану мэрии, комплекс сохранит концертную функцию, также там появится много новых спортивных помещений.

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