Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Крыша собора Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, обрушилась. Об этом сообщает Le Figaro.

Пожар уже начали тушить, сообщает Reuters. На место происшествия также прибыл президент Франции Эмманюель Макрон.

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Ранее обрушился шпиль и часы собора. Вероятной причиной возгорания могли стать ремонтные работы. Парижская прокуратура начала расследование.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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