Обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Крыша собора Парижской Богоматери, в котором произошел пожар, обрушилась. Об этом сообщает Le Figaro.
Пожар уже начали тушить, сообщает Reuters. На место происшествия также прибыл президент Франции Эмманюель Макрон.
Ранее обрушился шпиль и часы собора. Вероятной причиной возгорания могли стать ремонтные работы. Парижская прокуратура начала расследование.
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!