Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.

В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

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О возгорании в соборе Парижской Богоматери стало известно ранее 15 апреля. Представитель собора Андре Фино заявил, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени. Позднее обрушился шпиль здания.

Происходящее сняли на видео многочисленные очевидцы.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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