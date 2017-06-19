В Париже вооруженный водитель протаранил фургон жандармерии

На Елисейских полях в центре Парижа неизвестный на легковушке протаранил фургон Национальной жандармерии. Об этом сообщает Le Parisien.

После столкновения легковая машина загорелась. Ее водитель, как сообщает издание, задержан. Он находится в критическом состоянии. По предварительной информации, у находившегося за рулем человека, был найден автомат. В сгоревшем автомобиле также обнаружен газовый баллон и боеприпасы. Саперы начали разминирование легковушки.

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

В свою очередь BFMTV со ссылкой на заявление пресс-секретаря городской полиции Пьера-Анри Бранде сообщает, что злоумышленник погиб. По неподтвержденным данным, ранее он попадал в поле зрения спецслужб как потенциально опасный исламист.

Следствие по данному делу будет вести антитеррористическая прокуратура Парижа.

Полицейские наряды оцепили район. Власти обратились к горожанам с просьбой избегать место происшествия. Из соображений безопасности, были закрыты близлежащие станции метро.

6 июня на площади перед входом в Собор Парижской Богоматери 40 летний марокканец, вооруженный молотком и ножом, напал на патрульного. Его напарник открыл огонь и ранил злоумышленника, прострелив ему ноги. Власти квалифицировали происшествие как теракт.