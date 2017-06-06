Мужчина напал на полицейского около Собора Парижской Богоматери

Сотрудник парижской полиции открыл огонь по мужчине около Собора Парижской Богоматери в центре французской столицы. Об этом сообщает BFMTV.

В районе происшествия перекрыто движение автотранспорта, район оцеплен сотрудниками сил правопорядка. По предварительной информации, злоумышленник был вооружен молотком и пытался атаковать стража порядка. От удара инструментом, полицейский получил незначительное повреждение.

Нападавший был застрелен другими патрульными.

По словам свидетелей, сразу после происшествия посетители собора массово попытались покинуть его, в результате чего возникла давка и паника. О пострадавших не сообщается. Кроме того некоторые очевидцы утверждают, что слышали два громких хлопка, похожие на взрывы.

По другим данным, в помещении собора остаются до 900 человек, которым пока не разрешают выйти на улицу.

По факту происшествия прокуратура Парижа открыла дело по статье о терроризме, сообщает Reuters.

3 февраля, вооруженный мачете мужчина, совершил нападение на одного из военнослужащих из состава армейского патруля, охранявшего здание Лувра в Париже. Солдат получил повреждения, его товарищи открыли огонь по злоумышленнику, который был тяжело ранен. Власти расценили атаку как теракт.