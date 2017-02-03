Появилось видео с места нападения вооруженного мужчины на патруль у Лувра

Британская газета The Guardian опубликовала видео с места нападения у Лувра в пятницу, 3 февраля. Утром вооруженный мачете мужчина, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок вокруг парижского музея. В ответ военнослужащие открыли по нападавшему огонь. Он получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Легкие ранения получил один из военных, он был также госпитализирован.

По словам главы парижской полиции Мишеля Кадо, отдельные реплики нападавшего позволяют предположить, что он намеревался осуществить теракт.