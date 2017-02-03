В Париже солдат ранил пытавшегося войти в Лувр человека с ножом и чемоданом

В Париже солдат ранил человека с ножом, пытавшегося проникнуть в Лувр. Об этом сообщает Reuters.

По некоторым данным, неизвестный с дорожным чемоданом намеревался пройти в магазин, расположенный под основным зданием. Он вытащил нож и напал на одного из солдат-охранников, но был серьезно ранен пулей другого военнослужащего. Вся прилегающая территория эвакуирована, музей временно закрыт и оцеплен полицией.

Министр внутренних дел Франции назвал ситуацию серьезной. По словам главы парижской полиции, отдельные реплики нападавшего позволяют предположить, что он намеревался осуществить теракт.