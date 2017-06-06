Прокуратура Франции назвала нападение около Нотр Дам де Пари терактом

Французская прокуратура открыла расследование по факту нападения у собора Парижской Богоматери на полицейских по статье «терроризм». Об этом сообщает BFMTV.

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Согласно предварительному полицейскому отчету, нападавший был вооружен молотком и двумя ножами. Около 16:00 по местному времени (17:00 мск) перед входом в собор неизвестный мужчина нанес удар молотком одному из охранявших подходы к храму патрульных. Полицейский получил незначительное повреждение.

Другой страж порядка выстрелил в нападавшего и убил его.

Место происшествия было оцеплено, в районе прервано автомобильное движение, закрыты близлежащие станции метро. В соборе находятся несколько сотен посетителей, которые, как обещают полицейские, смогут покинуть его после завершения следственных действий и необходимых проверок.

3 февраля вооруженный мачете мужчина совершил нападение на одного из военнослужащих из состава армейского патруля, охранявшего здание Лувра в Париже. Солдат был травмирован, его товарищи открыли огонь по злоумышленнику, который был тяжело ранен. Власти расценили атаку как теракт.