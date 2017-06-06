Напавший на полицейского у собора Парижской Богоматери хотел отомстить за Сирию

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб рассказал о деталях нападения на полицейского, совершенного около собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает BFMTV.

По словам главы МВД, нападавший действовал в одиночку. Приблизившись к патрульному, злоумышленник кинулся на него с молотком и ударил в лицо с криком: «Это вам за Сирию!»

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Напарник полицейского открыл огонь на поражение и застрелил нападавшего. Кроме молотка, при нем было найдено два ножа. «Мы столкнулись с тем, что терроризм с применением сложных технических средств перешел в стадию, когда инструментом нападения может быть что угодно», — заявил Коломб.

По данным телеканала BFMTV, нападавший — 40-летний студент, выходец из Алжира.

Раненый 22-летний полицейский доставлен в госпиталь, его жизнь находится вне опасности. По факту происшествия прокуратура Парижа открыла дело по статье о терроризме.

20 апреля преступники открыли огонь по полицейским в районе Елисейских Полей в Париже. Один из стражей порядка был убит, двое получили ранения. Стрелявший был ликвидирован. Полиция предполагает, что нападавших было двое, одному удалось скрыться.