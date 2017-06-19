Протаранивший фургон жандармерии в Париже злоумышленник скончался

Мужчина, находившийся за рулем протаранившей фургон жандармерии в Париже легковушки, скончался. Об этом сообщает BFMTV.

По данным источника телеканала, злоумышленнику был 31 год, его имя не раскрывается. Ранее он попадал в поле зрение спецслужб как потенциально опасный исламист.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб квалифицировал происшествие как покушение на теракт. «Французские силы правопорядка вновь оказались под ударом. Угроза чрезвычайно высока», — заявил он.

Ранее 19 июня на Елисейских полях в центре французской столицы мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в фургон жандармерии. После столкновения машина злоумышленника загорелась.

По предварительной информации, у находившегося за рулем человека был найден автомат. В сгоревшем автомобиле также обнаружены газовый баллон и боеприпасы. Саперы провели разминирование легковушки.

Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Следствие по данному делу поручено вести антитеррористической прокуратуре Парижа.

6 июня на площади перед входом в собор Парижской Богоматери 40 летний марокканец, вооруженный молотком и ножом, напал на патрульного. Его напарник открыл огонь и ранил злоумышленника, прострелив ему ноги. Власти квалифицировали происшествие как теракт.