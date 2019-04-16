Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прямом эфире телеканала BFM пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

«Мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ», — сказал он.

По словам французского президента, к реставрации привлекут «лучших талантов современности», передает РИА Новости. Он также назвал произошедшее «ужасной драмой» и поблагодарил пожарных за работу.

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«Нотр-Дам – это наша история, наша литература, наше воображение. Место, где мы пережили все наши значимые моменты – эпидемии, войны, наше освобождение. Это эпицентр нашей жизни. Это эталон отсчета расстояний», — добавил президент.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля. Огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

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