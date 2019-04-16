Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли

Некоторые реликвии удалось спасти из собора Парижской Богоматери, в котором начался пожар. Об этом сообщил ректор Патрик Шове в эфире телеканала BFM.

В частности, спасли терновый венец и тунику святого Людвига, а также несколько картин. «Но большие полотна было сложно снять, как вы понимаете», — отметил Шове.

Глава бригады пожарных заявил, что тушение огня и спасение реликвий будут продолжаться всю ночь, передает РИА Новости. На данный момент в пожаре разрушены две трети кровли, а также обрушились крыша, шпиль и часы собора.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о намерении начать общенациональный сбор средств на восстановление собора, сообщает Le Parisien. По оценкам экспертов, реставрация может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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