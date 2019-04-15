Раскрыта судьба произведений искусства из собора Парижской Богоматери

В горящем соборе Парижской Богоматери началась специальная миссия по спасению произведений искусства. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара.

По его словам, ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.

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В то же время представитель собора Андре Фино подчеркнул, что все священные предметы находятся в ризнице, поэтому им ничего не угрожает. В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.

Пожарная сигнализация в соборе парижской Богоматери сработала 15 апреля около 18:30 по местному времени. Загорелась крыша собора, затем обрушился шпиль и часы собора. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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