Названы примерные сроки восстановления собора Парижской Богоматери

Восстановление собора Парижской Богоматери может занять не меньше пяти лет. Об этом заявил профессор архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо, передает РИА Новости.

В то же время представитель попечителей, ответственных за реставрацию собора, Мишель Пико заявил, что на реставрацию понадобится не менее десяти лет. Он добавил, что если огонь не остановят, то колокол собора может сорваться.

Архиепископ Реймской епархии Эрик де Мулен-Бофор написал в Twitter, что на восстановление памятника «понадобятся годы». По мнению пресс-атташе Конференции епископов Франции Оливье Рибадо Дюмы, ответственность за это лежит на государстве.

Академик Российской академии художеств Алексей Лидов оценил сроки восстановления памятника в несколько десятилетий. «Будем надеяться, что она закончится еще при нашей жизни», — сказал он.

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Официальный представитель министерства внутренних дел Франции заявил, что, вероятно, собор Парижской Богоматери спасти не удастся, передает Associated Press.

Ранее в соборе Парижской Богоматери загорелась левая башня. В ходе пожара уже обрушились крыша, шпиль и часы собора. Пожарные спасают из горящего здания произведения искусства.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.