Огонь перекинулся на одну из башен собора Парижской Богоматери

Загорелась левая башня собора Парижской Богоматери, в котором начался пожар. Об этом сообщает Reuters.

В тушении огня участвуют по меньшей мере несколько сотен пожарных, передает ТАСС. Правую башню собора осматривают изнутри, отмечает РИА Новости. В пожарной службе Парижа подчеркнули, что тушение здания с воздуха может привести к его обрушению.

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Ранее в соборе началась специальная миссия по спасению произведений искусства. В ходе пожара уже обрушились крыша, шпиль и часы собора.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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