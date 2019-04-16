Число пострадавших при пожаре в соборе Парижской Богоматери выросло

Число пострадавших при пожаре в соборе Парижской Богоматери увеличилось до трех человек. Об этом пожарная служба Парижа сообщила на своей странице в Twitter.

Как отмечается, что более 400 пожарных за девять часов сумели справиться с огнем. «Двое полицейских и пожарный получили легкие травмы», — говорится в сообщении. В службе добавили, что структуру здания сохранить удалось, как и защитить основные произведения искусства.

В то же время госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез заявил, что теперь вопрос заключается в устойчивости собора, передает FranceInfo. Он отметил, что это необходимо определить, прежде чем пожарные смогут начать действовать внутри здания.

Министр культуры Франции Франк Риестер также отметил, что «основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная», передает ТАСС.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем пожарном.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Возгорание удалось устранить утром 16 апреля. Предполагаемая причина начала пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад. Вокруг памятника архитектуры были возведены строительные леса высотой около 100 метров.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал французам восстановить Нотр-Дам де Пари. По мнению экспертов, это может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!