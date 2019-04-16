Стало известно о первом пострадавшем при пожаре в Нотр-Дам де Пари

Один пожарный пострадал в ходе тушения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом заявил глава бригады пожарных французской столицы Жан-Клод Гале, передает Reuters.

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По его словам, пострадавший получил серьезные травмы. Гале добавил, что пожарные подвергаются большой опасности с наступлением ночи, поскольку существует риск обрушения конструкций внутри здания.

На острове Сите, где расположен собор, работают около 400 пожарных. «Пожарные ведут героическую борьбу с огнем, чтобы спасти то, что можно», — подчеркивал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в Twitter.

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Ранее МВД Франции сообщало об отсутствии пострадавших в результате пожара в соборе Парижской Богоматери.

Пожарная сигнализация в соборе Парижской Богоматери сработала 15 апреля около 18:30 по местному времени. Загорелась крыша собора, затем она обрушилась вместе часами и шпилем Норт-дама. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Пожарные спасли часть реликвий из горящего здания произведения искусства.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

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