Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали с высоты птичьего полета

Появилась фотография разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери с высоты птичьего полета. Панорамную съемку опубликовал проект «Гигарама».

Автор съемки — руководитель проекта Марат Сайченко — запустил квадрокоптер над собором и назвал получившуюся работу «Разбитое сердце Парижа».

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

На кадрах хорошо видны последствия пожара, уничтожившего шпиль, свинцово-деревянную крышу и часы Нотр-Дама.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции — последние несколько месяцев в соборе велась реставрация. Пожарным удалось потушить огонь только к утру следующего дня. По разным мнениям, восстановление собора может занять от пяти лет до нескольких десятилетий.

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