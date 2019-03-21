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Ведущий НТВ в прямом эфире погнал из студии украинского политолога

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Телеведущий Андрей Норкин потребовал от украинского политолога покинуть студию в прямом эфире во время трансляции передачи «Место встречи» на НТВ. Фрагмент выпуска опубликован в Telegram-канале НТВ.

«Украинский политолог решил пободаться с Андреем Норкиным прямо в студии "Места встречи". Напрасно», — говорится в описании публикации.

В ролике видно, что Норкин настоятельно просит мужчину «пойти отдыхать» после того, как тот кричит и перебивает других участников дискуссии. Политолог соглашается покинуть студию только после того, как ведущий просит пригласить в студию охрану. «Я ухожу, но я вернусь. Больше меня не приглашайте», — заявил политолог и двинулся в сторону выхода. По пути он успел крикнуть «Россия будет свободна» и «Россия воспрянет ото сна».

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