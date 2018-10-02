Ведущая «России-1» в прямом эфире попыталась выгнать гостя-«идиота»

60 минут / YouTube

Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в прямом эфире назвала общественного деятеля Никиту Исаева идиотом и потребовала, чтобы он покинул студию. Полная видеозапись телепередачи, вышедшей 1 октября, доступна на YouTube.

Так Скабеева отреагировала на слова Исаева о том, что он считает коммунизм и фашизм родственными явлениями. «Речь идет о том, что на Украине приравняли фашизм и коммунизм, и именно об этом рассказывает Калашников», — сказала телеведущая. «И это правильно. Это абсолютно правильно», — ответил Исаев.

«Это правильно? Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — заявила Скабеева.

Ранее в эфире Исаев заявил, что поддерживает разрушение памятников Ленину в украинских городах: «Я бы, честно, и у нас бы их все повалил. И все эти серпы и молоты, которые стоят на каждом углу!» Скабеева ответила гостю, что это его личная проблема.

Обсуждение в студии «60 минут» было посвящено инициативе украинских депутатов запретить пропаганду так называемого «русского мира». Законодатели предлагают признать призывы к нему формой национал-социализма. Проект является дополнением к закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» 2015 года.

Ранее историк Евгений Спицын в эфире программы «60 минут» заявил, что Россия могла бы скинуть на Украину ядерную бомбу.

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