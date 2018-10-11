Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии

Телеведущий Андрей Норкин с угрозами выгнал из студии гостя ток-шоу «Место встречи» Александра Никонова. Полная запись телепередачи доступна на YouTube.

Так журналист отреагировал на замечание Никонова, касающееся его родителей. Тот поинтересовался, почему мать Норкина была зачислена в добровольную народную дружину (ДНД). «Каким образом ее загнали в эту ДНД? Почему она должна была ходить по улицам с повязкой вместо того, чтобы делать уроки?» — спросил Никонов.

«Александр Петрович, вот пожалуйста только маму мою не трогайте, ладно? Которой 28 лет уже нет. Еще одно слово, и пойдете соплями кровавыми умываться», — парировал Норкин. В ответ Никонов рассмеялся и попросил его не пугать.

Норкин несколько раз потребовал, чтобы гость покинул студию. Телеведущий не продолжил эфир, пока Никонов не ушел со съемочной площадки.

В течение ток-шоу «Место встречи» обсуждались проблемы гражданской активности. В том числе речь зашла об охране правопорядка. Норкин упомянул, что его родители познакомились благодаря народной дружине.

Ранее ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в прямом эфире назвала общественного деятеля Никиту Исаева идиотом и потребовала, чтобы он покинул студию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!