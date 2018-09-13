Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом последний сообщил на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что, помимо угроз, Жириновский неоднократно обзывал его «подлецом» и «подонком». По словам Хинштейна, ведущему передачи Владимиру Соловьеву и редакторам с трудом удавалось «сдерживать старика».

«Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился», — написал Хинштейн, приложив к посту собственную съемку с места событий. В ролике Хинштейн намекнул, что собирается обратиться с жалобой в комиссию Госдумы по этике.

В конце февраля Владимир Жириновский устроил другой скандал, назвав кандидатку в президенты Ксению Собчак «отвратительной сукой» в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1». За это девушка вылила на лидера ЛДПР стакан воды.

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