На Украине возбудили уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Украины, народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия. Об этом он написал в Facebook.

Поводом к возбуждению уголовного дела ГБР стали массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года. По версии следствия, Парубий координировал действия вооруженных группировок с целью совершения массовых столкновений в городе. ГБР рассматривает Парубия в качестве подозреваемого.

«Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе, — здесь уже классифицируется однозначно», — написал бывший спикер Верховной Рады.

20 августа ГБР возбудило против Парубия дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Поводом к открытию производства послужило заявление, поданное против Парубия неназванным гражданином Украины.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых столкновений между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство погибло в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты. Расследование длится до сих пор.

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