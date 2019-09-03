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На Украине возбудили уголовное дело против бывшего спикера Рады

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Андрей Парубий

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщают «Украинские новости».

Дело открыто по статье о возможном воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Его возбудили еще 20 августа. Подробности обвинений и процессуальный статус Парубия не сообщаются.

Соответствующее заявление против Парубия было подано в ГБР неназванным гражданином Украины 5 июля. Изначально ГБР отказалось возбуждать дело по соответствующему заявлению, после чего обвинитель обратился в суд. Решение обязать ведомство расследовать возможное преступление Андрея Парубия было принято 22 июля.

В ходе подготовки к досрочным выборам в Верховную Раду спикер пытался доказать в суде незаконность президентского указа о роспуске парламента. Он даже передавал в Верховный суд материалы, якобы доказывающие неконституционность соответствующего указа главы государства. Однако суд в итоге встал на сторону президента.

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