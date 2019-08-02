Против спикера Рады откроют уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудит уголовное дело в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на материалы суда.

Соответствующее заявление против Парубия было подано в ГБР неназванным гражданином Украины 5 июля. Он обвинил политика в нарушении части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины о «воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

Изначально ГБР отказалось возбуждать дело по соответствующему заявлению, после чего обвинитель обратился в суд. Решение обязать ведомство расследовать возможное преступление Андрея Парубия было принято 22 июля.

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В ходе подготовки к досрочным выборам в Верховную Раду спикер пытался доказать в суде незаконность президентского указа о роспуске парламента. Он даже передавал в Верховный суд материалы, якобы доказывающие неконституционность соответствующего указа главы государства. Однако суд в итоге встал на сторону президента.

Кроме того, в начале июля ЦИК Украины запретил участвовать в выборах экс-главе администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию. Члены комиссии единогласно поддержали оба решения. Пересмотреть регистрацию этих лиц в качестве кандидатов в депутаты попросил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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