Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на три источника, близких к избирательному штабу партии.

Разумков занимался всей организационной работой президентской кампании Зеленского, он «заслужил» пост спикера, пояснил позицию партии один из собеседников РБК.

«Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — заявил глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко. При этом он назвал Разумкова настоящим лидером команды, который «сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство».

Сам Разумков отказался от комментариев. Он возглавляет список «Слуги народа» на выборах.

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Дмитрий Разумков родился в 1983 году, работал политтехнологом. В 2006-2010 годах состоял в Партии регионов. К «команде Зе» присоединился осенью 2018 года.

В настоящий момент Раду возглавляет Андрей Парубий, который баллотировался от партии «Народный фронт». В эту кампанию он идет вторым номером в списке партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Досрочные выборы Рады пройдут 21 июля. По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 49,5 процента избирателей, которые определились с выбором, готовы поддержать «Слугу народа». Проходной барьер также преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (10,5 процента), «Европейская солидарность» (7,7 процента), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (6,9 процента) и партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,9 процента).

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