Украинский премьер захотел еще одних досрочных выборов в Раду через год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что следующему созыву парламента необходимо реформировать структуру органа и провести новые выборы уже в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если мы сейчас сформируем Верховную Раду по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно», — заявил Гройсман.

По мнению украинского премьера, необходимо лишить депутатов неприкосновенности и уменьшить их число, ввести открытые избирательные списки и закрепить децентрализацию власти в конституции. Он считает, что для эффективного принятия решений парламент стоит урезать до 250 депутатов.

Следующие выборы Гройсман предлагает провести «весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле».

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Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления. «Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом», — заявил Стефанчук.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля. На Украине они проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам и 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

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