Зеленский научил украинцев правильно голосовать

Президент Украины Владимир Зеленский призвал избирателей остерегаться аферистов, имитирующих принадлежность к партии «Слуга народа». Свое видеообращение, записанное за рулем Tesla, глава государства опубликовал в Facebook.

По словам президента, на выборы пошло множество мошенников, которые открывают разного рода организации с названием политической силы, к которой он «очень хорошо относится». «В бюллетене должна быть сначала указана фамилия, а потом название политической партии — не буду называть какой, чтобы не выглядело агитацией — а не предприятия, и так далее», — подчеркнул он.

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Также Зеленский выразил уверенность в победе «Слуги народа». «Политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит, и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов», — подытожил украинский лидер.

Ранее «Слуга народа» выявила около сотни «кандидатов-клонов», которые выдают себя за ее представителей на парламентских выборах. Руководство политической силы уже обратилось в Центризбирком с требованием убрать фальшивых кандидатов из бюллетеней, а также подало заявление в Нацполицию.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля. На Украине они проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам и 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

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