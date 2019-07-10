Каждый пятый кандидат в Раду оказался безработным

19 процентов кандидатов на выборах в Верховную Раду по мажоритарным округам оказались безработными. Об этом говорится в исследовании общественного движения ЧЕСНО, которое опубликовано на его официальном сайте.

Кандидаты, указавшие, что являются безработными или временно без работы, нашлись у всех политсил.

Наибольший процент безработных кандидатов на мажоритарных округах имеет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». У нее безработными оказалось 12 процентов кандидатов. У партии сторонников действующего президента Владимира Зеленского — 10 процентов, у «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко — по 11 процентов.

Наименьший процент безработных кандидатов выставила партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». Там таких кандидатов 7 процентов.

В настоящее время на Украине проходит избирательная кампания по досрочным парламентским выборам. Новый состав Верховной Рады изберут 21 июля.

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