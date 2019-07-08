Партия Зеленского устроила агитационный концерт на месте массовых расстрелов

Киевлян возмутил развлекательный концерт, который устроила команда партии «Слуга народа» на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру. Об этом сообщил «Конгресс национальных сообществ Украины».

Сообщается, что предвыборная акция и развлекательный тренинг произошли 6 июля на территории Мемориального парка «Бабий Яр». Акция проводилась под громкую веселую музыку, которая была слышна во всех уголках парка.

В сообщении отмечается, что пользователи сети шокированы «аморальностью команды, которая это устроила, и даже называют подобное поведение "сатанинским"». Также в «Конгрессе национальных сообществ» напомнили, что предыдущие украинские президенты неизменно уважительно высказывались на тему холокоста и расстрелов в Бабьем Яру.

В декабре 2017 года Министерство иностранных дел Израиля выражало серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине. До этого стало известно, что несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской общиной, были разрисованы антисемитскими лозунгами.

Бабий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. Там было расстреляно свыше 100 тысяч человек. Спасти удалось лишь 29.

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