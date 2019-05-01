В Израиле рассказали о нападках на евреев в России и на Украине

В России и на Украине в 2018 году не было инцидентов с применением насилия в отношении евреев со стороны граждан этих стран. Об этом говорится в докладе о проблемах антисемитизма, подготовленном Центром Кантора по изучению современного европейского еврейства. Он был представлен в среду, 1 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

В документе отмечается, что в России выросло количество антисемитской риторики в сети и прессе. Всплеск подобного рода заявлений произошел после того, как в сентябре в Сирии во время израильского авиаудара сирийской стороной был случайно сбит российский самолет Ил-20. «СМИ в России продолжили систематически использовать антисемитизм и холокост в антиукраинской и антиприбалтийской повестке», — говорится в докладе. Также отмечаются отдельные инциденты с болельщиками других стран, приезжавших на чемпионат мира по футболу, вандализм и продажа оскорбительных товаров.

На Украине же большинство случаев антисемитизма касалось непосредственно вандализма и осквернения имущества, а также официальных заявлений политиков и информации в интернете. Указывается, что власти страны продолжают вести политику, прославляющую людей, которые причастны к преступлениям против евреев, в том числе лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеру. При этом в целом в стране в последние годы стали активнее сообщать об антисемитских инцидентах.

Как отметил ученый-исследователь Шмуэль Барнай из Еврейского университета в Иерусалиме, разница в числе выявленных случаев антисемитизма на Украине и в России обусловлена попытками первой повысить уровень прозрачности политики. Он также добавил, что избрание еврея Владимира Зеленского президентом Украины на прошедших в апреле выборах не свидетельствует о снижении уровня антисемитизма. По его словам, в данном случае речь идет о политической ситуации непосредственно в стране.

Ранее сообщалось, что число случаев убийств евреев в 2018 году стало максимальным за несколько десятилетий. Увеличилось и общее число серьезных случаев проявления насилия.

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