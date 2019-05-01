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В мире зафиксирован всплеск антисемитизма

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Число случаев убийств евреев в 2018 году стало максимальным за несколько десятилетий. Об этом говорится в докладе Центра Кантора о ситуации с антисемитизмом в мире, представленном в среду, 1 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В общей сложности за прошлый год произошло 13 случаев убийств евреев. Отмечается, что самым прискорбным из них был массовый расстрел в американском Питтсбурге в октябре. Как заявила директор центра профессор Дина Порат, подобные расправы становятся «более жестокими, более безжалостными и с большим числом жертв».

За год увеличилось и число серьезных случаев проявления насилия. Этот показатель повысился с 342 до 387. Наибольшее число зафиксировали в США (более 100). Далее следуют страны Европы: 68 в Великобритании, по 35 во Франции и Германии.

Как считает президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, «ситуацию с 2018 годом и началом 2019 года можно описать одним словом — критическая». Он отметил, что антисемитизм достиг такого уровня, что во многих странах сомнение вызывает возможность продолжения проживания евреев. Причем он не ограничивается приверженцами ультралевых и ультраправых движений, а также радикальными исламистами и «стал широко распространенным явлением, зачастую принимаемым гражданским обществом», добавил он.

27 апреля произошла стрельба в синагоге калифорнийского города Повэй. В результате происшествия погибла одна женщина, еще трое получили ранения.

В октябре 2018 года Роберт Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге Питтсбурга. Во время стрельбы 46-летний американец, вооруженный автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами, кричал «Смерть всем евреям!» На допросах Бауэрс признал, что он антисемит, объясняя это верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа».

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