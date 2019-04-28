Стрельба произошла в синагоге Калифорнии

В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

В результате происшествия погибла одна женщина, еще трое получили ранения. Полиция уже задержала подозреваемого. По словам шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, им оказался «взрослый белый мужчина», местный житель.

Мэр города Стив Вос и президент США Дональд Трамп назвали произошедшее преступлением на почве ненависти.

В октябре 2018 года Роберт Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге Питтсбурга. Во время стрельбы 46-летний американец, вооруженный автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами, кричал «Смерть всем евреям!» На допросах Бауэрс признал, что он антисемит, объясняя это верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа».

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