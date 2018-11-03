В США обстреляли студию йоги

В городе Таллахасси, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги. Об этом сообщает Associated Press.

По данным местных властей, в результате нападения один человек погиб, четверо находятся в критическом состоянии. Преступник покончил с собой. Полиция пока не опознала мужчину и просит помощи у всех, кто стал свидетелем произошедшего.

27 октября в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 46-летний Роберт Бауэрс застрелил 11 человек в местной синагоге «Древо жизни». Еще шесть человек, в том числе полицейские, получили ранения. Во время стрельбы американец, вооруженный автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами, кричал «Смерть всем евреям!». Произошедшее считается самым серьезным антисемитским нападением в истории США.

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