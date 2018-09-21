В США при стрельбе на поминках пострадали пять человек

В американском городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) во время поминок, на которых присутствовали около 50 человек, началась стрельба. Об этом сообщает Syracuse.com.

В ходе инцидента пострадали пять человек, включая ребенка. В полиции заявили, что жизнь раненых вне опасности.

По свидетельству очевидцев, два или три стрелка в общей сложности произвели до 15 выстрелов. Мотивы преступников неизвестны. На поминальной службе родственники и друзья прощались с местным жителем, умершим от рака поджелудочной железы.

20 сентября в штате Мэриленд женщина-кладовщица открыла стрельбу по людям на рабочем месте. Всего ранения получили пять человек, для четырех они, предположительно, были смертельными.

Инциденты со стрельбой в США, в том числе случайной, не редкость. В 2018 году самый кровавый произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. На допросах он рассказал, что совершить преступление его заставили голоса в голове.

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