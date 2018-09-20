Стали известны подробности массовой стрельбы в США

Открывшей стрельбу по людям в городе Абердин американского штата Мэриленд оказалась женщина. Полицейским удалось ее обезвредить, передает NBC News.

Как сообщает телеканал, она несколько часов скрывалась в здании склада медицинских товаров, возле которого началась стрельба. Сообщается, что всего ранения получили пять человек, для четырех они, предположительно, были смертельными.

По словам репортера, в полиции отметили: то, что стрельбу на рабочем месте открыла женщина — нетипичная ситуация. Сотрудникам полиции пришлось долгое время провести в здании в поисках преступницы, в результате ее удалось задержать. Мотивы женщины, как и то, была ли она сотрудницей предприятия, пока неизвестны.

Стрельба началась 20 сентября около 9:00 по местному времени.

Инциденты со стрельбой в США, в том числе случайной, не редкость. В 2018 году самый кровавый произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. На допросах он рассказал, что совершить преступление его заставили голоса в голове.

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