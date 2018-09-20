В США мужчина открыл стрельбу по людям

В американском штате Мэриленд неизвестный открыл стрельбу по людям, сообщает CNN.

По данным телеканала, стрельба началась в пункте выдачи медицинских товаров. В результате погибли трое, еще двое получили ранения.

По информации Cleveland19, инцидент произошел в районе одного из бизнес-центров. Пострадали пять человек, преступник все еще не задержан. Прохожих призывают держаться подальше от района. Детали происшествия пока не уточняются.

Инциденты со стрельбой в США, в том числе случайной, не редкость. В 2018 году самый кровавый произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения. На допросах он рассказал, что совершить преступление его заставили голоса в голове.

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