Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск

Georgia Law Enforcement / Facebook

Полиция округа Клейтон (штат Джорджия, США) задержала мужчину, ставшего участником видеоролика со стрельбой из окна автомобиля. Герои записи транслировали ее в Snapchat. Публикация об этом размещена в сообществе правоохранительных органов Джорджии в Facebook.

Несколько дней назад в сообществе появился фрагмент трансляции, в которой двое мужчин поочередно стреляли из пистолетов из окон машины. «1 сентября 2018 года примерно в 10 вечера пользователь Snapchat Jona.xxxx опубликовал это видео, где он и его друг несколько раз стреляют из движущегося автомобиля в округе Клейтон», — говорится в публикации.

Стрелявших удалось идентифицировать. Оператором ролика оказался местный житель Джонатан Марин (Jonathan Marin), вторым участником — его друг Эдгар Ривс (Edgar Reeves). Марин явился в полицейское управление на допрос и был арестован. В настоящее время местные силовики разыскивают Ривза, чтобы допросить и его. Одновременно идет проверка его иммиграционных документов в связи с разрешением на право владеть оружием.

Весной этого года американка случайно подстрелила своего друга во время прямой трансляции в приложении Facebook Live. Мужчине удалось выжить.

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