Чернокожий пассажир признался в употреблении наркотиков в прямом эфире

Пассажир пригородного вокзала Сиднея (Австралия) признался в употреблении марихуаны в прямом эфире передачи Australia's Today. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте Mike E & Emma - The Edge.

На видео, которое за несколько часов набрало более миллиона просмотров, репортер Наталия Купер (Natalia Cooper) спрашивает ожидающих поезд людей, чем они занимались на выходных. Каждому респонденту журналистка вручает по 50-долларовой купюре.

После стандартного вопроса один из пассажиров засмущался и признался, что неплохо провел выходные дни. Тем не менее, Купер не устроил такой лаконичный ответ и она поинтересовалась, чем именно занимался мужчина. «Взорвал несколько шишек», — заявил пассажир, судя по всему, намекая на употребление марихуаны.

Неожиданное признание шокировало Купер: журналистка воскликнула «вау» и оперативно закончила интервью.

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