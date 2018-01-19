Заскучавший на дебатах депутат уснул в прямом эфире

Британский консерватор Десмонд Свэйн (Desmond Swayne) заснул во время дебатов о Brexit, транслировавшихся в прямом эфире. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте BBC Politics.

На видео, которое за два дня собрало более 575 тысяч просмотров, Свеэйн спит под монотонную речь члена парламента Кена Кларка (Ken Clarke), который представляет доклад по Brexit. Под конец ролика консерватор просыпается от внезапно громкого высказывания Кларка, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.

В комментариях под видео зрители раскритиковали Свейна за сон в самый разгар рабочего дня, но отметили, что прекрасно понимают и разделяют желание политика. По их словам, «скучнейший голос» Кларка обладает удивительным снотворным эффектом.

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