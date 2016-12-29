Казахстанский депутат развлекся смешными роликами на заседании Мажилиса

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Канат Мусин во время последнего заседания в 2016 году попался на просмотре видеороликов на YouTube. Об этом сообщает Informburo в четверг, 29 декабря.

По данным издания, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Мусин решил прямо во время заседания посмотреть видео под названием «Люди и природа/ Невероятные моменты». В это время депутаты обсуждали законопроект о коллекторской деятельности.

За 11 минут ролика мужчина успел посмотреть на бодающихся лосей, вторжение кенгуру в кафе и взбунтовавшуюся рыбу на яхте.

Неизвестный снял происходящее на видео. В ролике также можно заметить, что сидящие рядом депутаты периодически с интересом поглядывают в компьютер Мусина.

В октябре пользователи сети заметили на заседании Госдумы молодых людей и возмутились юным возрастом парламентариев. Позднее выяснилось, что на заседании были студенты столичных вузов, которые в тот день находились на экскурсии в Госдуме.