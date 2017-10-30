В сети испугались уронившего бутылку взглядом «депутата-телепата из СССР»

В сети обратили внимание на депутата нижней палаты парламента Аргентины, взглядом уронившего бутылку во время заседания в Буэнос-Айресе. Ролик был опубликован на странице YouTube-аккаунта Radioactive Man и распространен администрацией развлекательного портала 9gag в Twitter.

На видео, которое за несколько часов набрало более 3,4 миллиона просмотров, скучающий депутат под музыку из «Звездных войн» наблюдает за пустой бутылкой из-под воды, которая начинает двигаться. В скором времени под аккомпанемент «Полета валькирий» она падает со стола и вызывает улыбку на лице мужчины.

В комментариях под роликом зрители признались, что их изрядно напугали «телепатические возможности» аргентинского депутата. «Что за хрень? Он продал душу сатане?» — поинтересовался один из них.

«Это Сергей Массов — русский, сбежавший от коммунистического режима в Аргентину. Он выдающийся волшебник», — объяснил ему другой.

Многие пользователи с юмором отнеслись к видео и принялись сравнивать мужчину с Гарри Поттером и Люком Скайуокером, а также называть чернокнижником и иллюминатом.