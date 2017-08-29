В интервью Дудю Жириновский отрекся от слов про Гитлера и «дебильных уральцев»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю несколько раз обвинил представителей прессы в передергивании фактов. Их беседа доступна на YouTube.

Дудь, в частности, спросил политика, была ли какая-то выходка, за которую ему было стыдно. Депутат ответил отрицательно и заявил, что «любая эксцентричность, эпатаж — это выдумывают журналисты».

В этой связи собеседник Жириновского привел в пример инцидент, произошедший в сентябре 1995 года. Тогда была драка на пленарном заседании Госдумы с участием лидера ЛДПР и депутата Евгении Тишковской, которую тот тянул за волосы. «Ничего не было. Все придумано», — сказал политик. Он пояснил, что с коллегами разнимал другую драку, однако тут подбежала Тишковская. «Врывается в толпу наших мужчин. Волосы у нее растрепаны, начинает снизу ногами бить по известным местам», — добавил Жириновский. По его мнению, Тишковская совершила хулиганский поступок.

«Она бьет моих депутатов между ног, а волосы на уровне наших рук, и мы пытаемся ее как-то оттянуть, чтобы она ушла к себе», — объяснил лидер партии.

Дудь также вспомнил интервью Жириновского изданию «Новый взгляд» за 1993 год. Тогда его спросили про личное восприятие Адольфа Гитлера. «Это политический деятель Германии, которого мы видели немножко в искаженном свете (...). В целом его идеология ничего негативного в себе не содержит», — зачитал блогер. На это депутат заявил, что такого не может быть и потребовал аудиозапись. «Это журналист написал, это не я говорил», — добавил он.

Видео: вДудь / YouTube

Кроме того, Дудь коснулся еще одного заявления лидера ЛДПР о том, что жители Урала являются дебилами. «Опять ошибка», — заявил депутат, пояснив, что тогда речь шла о Борисе Ельцине. Жириновский рассуждал, «почему он такой был» и предположил, что это связано с местом рождения. «Может там какие-то залегают камни, какие-то руды, какое-то воздействие на мозги. Ну разве можно было такую великую страну разрушать. Видимо, там дебилы какие-то живут. Там в этом месте, где он родился. Локально такое может быть. А все жители Урала какое отношение имеют», — продолжил Жириновский.

Затем в выложенном Дудем видео беседа с политиком прерывается фрагментом старого интервью, где Жириновский говорит: «Урал, там огромное количество залежей под землей (...). Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут».