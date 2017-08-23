Генпрокуратура Украины заподозрила Жириновского в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины заподозрила лидера российских либерал-демократов Владимира Жириновского в финансировании терроризма. Об этом в среду, 23 августа, сообщает 112.ua.

По данным сайта, ведомство уже составило в отношении политика уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Речь идет о части 3 статьи 27 и части 3 статьи 258-5 УК Украины. Жириновского считают организатором состоящей из депутатов Госдумы и членов ЛДПР группы, занимающейся сбором средств на нужды самопровозглашенных республик Донбасса (их киевские власти считают террористическими формированиями).

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Отмечается, что группа, созданная лидером либерал-демократов, создавалась в том числе по просьбе руководителя батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, и поставила этому подразделению шесть «транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями». Эта техника использовалась в том числе в боях за Донецкий аэропорт.

Статья о финансировании терроризма предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2014 года МВД Украины вызвало Жириновского, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева на допрос по обвинению в пособничестве ополченцам Донбасса и финансировании их деятельности. Лидер либерал-демократов заявил, что никогда не скрывал своей симпатии к Новороссии и имеет на это конституционное право, но он готов прибыть на допрос в Киев, как только придет официальная повестка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после попытки подавить выступления недовольных сменой власти в стране в Донецкой и Луганской областях. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В конце января 2017 года на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, участились столкновения между сторонами конфликта.