Жириновский отреагировал на попытку обвинить его в финансировании терроризма

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский счел проявлением безумия попытку Генеральной прокуратуры Украины обвинить его в пособничестве ополченцам Донбасса и финансировании их деятельности. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.

«В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели. Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания», — сказал политик.

Он пояснил, что ЛДПР не собирает денег для жителей Донбасса, но регулярно направляет гуманитарную помощь на юго-восток Украины. «Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости, транспорт несколько раз отправляли туда», — перечислил Жириновский.

Ранее в среду сообщалось, что Генпрокуратура Украины составила в отношении российского политика уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Речь идет о части 3 статьи 27 и части 3 статьи 258-5 УК Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным ведомства, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Госдумы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В августе 2014 года МВД Украины вызвало Жириновского на допрос по обвинению в пособничестве ополченцам Донбасса и финансировании их деятельности. Тогда либерал-демократ заявил, что не скрывал своей симпатии к Новороссии и имеет на это конституционное право, но он готов приехать на допрос в Киев, как только получит официальную повестку.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после попытки подавить выступления недовольных сменой власти в стране в Донецкой и Луганской областях. В конце января 2017 года на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, участились столкновения между сторонами конфликта.