Отдыхающие на теплом асфальте саратовские рабочие рассмешили соцсети

В сети распространяется фотография, на которой саратовские дорожные рабочие лежат на свежем асфальте. Снимок опубликован в сообществе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте».

В комментариях под фото участники группы предположили, что асфальт, вероятно, теплый, а на улице холодно, поэтому полежать на нем приятно. «Греются», — заметил один из пользователей.

Другие поиронизировали над качеством работ: «Каждый саратовец обязан полежать на свежеуложенном асфальте. Иначе, после первого дождя, асфальт смоет, и не станет такой возможности». Третьи напомнили, что укладывание асфальта — тяжелый труд, и сравнили с другими занятиями: «И депутаты также в думе лежат после принятия законов, просто журналистов выгоняют, чтоб не снимали. Все норм». Четвертые посмеялись над условиями отдыха: «Не хватает розеточки, чтоб телефон заряжать».