В Саратове дыру в асфальте закидали досками

Неизвестные заделали образовавшуюся на дороге в центре Саратова яму при помощи досок, сообщает ИА «Свободные новости». Провал буквально забросали деревянными обрезками.

Как отмечает агентство, ранее этот участок проезжей части отремонтировали. Дыра в асфальте появилась недавно и образовалась прямо перед зданием городского комитета социальной защиты населения.

19 октября в другой части Саратова, где накануне положили новый асфальт, в яму провалился грузовик с асфальтом для восстановления дорожного покрытия после коммунальных работ. В июле этого года, уже на другой улице города, провал в асфальте залатали гипсовыми фигурками котиков, а затем присыпали все песком.