Дорожные ямы в Саратове заполнили гипсовыми котиками и присыпали песком

Ямы в асфальте на улице Техническая в Саратове заполнили гипсовыми фигурками котов и присыпали песком. Об этом изданию «Версия-Саратов» рассказали местные жители. По их словам, подобным образом проезжую часть уже ремонтировали в прошлом году.

В мэрии этот эпизод называли проявлением креативности горожан и пообещали починить дорогу как следует.

Снимки заполненных котиками ям опубликовали в паблике «Орленок» во «ВКонтакте».

В мае правоохранительные органы Омской области организовали проверку информации о том, что дорожную яму в поселке Кормиловка засыпали осколками мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Cообщение об этом было подкреплено видеозаписью, сделанной очевидцем.

